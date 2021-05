Il Giro riparte da Torino (Di sabato 8 maggio 2021) Il Giro d’Italia che parte oggi va veloce, più delle precedenti edizioni. Vorrebbe correre d’un fiato i 3480 km, per lasciarsi alle spalle il Covid, che l’anno scorso si è infilato nella camera d’aria e ha bucato la ruota, costringendo gli organizzatori a rinviare il Giro a ottobre. Il programma del 2020, infatti, prevedeva solo poche cime alpine rispetto a quelle tradizionali, la neve aveva già spruzzato la linea del traguardo. Oggi si parte da Torino con una cronometro di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 8 maggio 2021) Ild’Italia che parte oggi va veloce, più delle precedenti edizioni. Vorrebbe correre d’un fiato i 3480 km, per lasciarsi alle spalle il Covid, che l’anno scorso si è infilato nella camera d’aria e ha bucato la ruota, costringendo gli organizzatori a rinviare ila ottobre. Il programma del 2020, infatti, prevedeva solo poche cime alpine rispetto a quelle tradizionali, la neve aveva già spruzzato la linea del traguardo. Oggi si parte dacon una cronometro di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

infoitsport : Giro d’Italia, Cirio: “Il Piemonte riparte pedalando” - 772master : Pronta per domani, riparte il giro riparto anch’io ??????? - Heraldoverona : Il Giro d’Italia riparte. Anche Verona si prepara ad accogliere un arrivo di tappa, adatta ai velocisti. L’articolo… - LaStampaTV : VIDEO | Giro d'Italia, Cirio: 'Il Piemonte riparte pedalando, entro l'estate metteremo in sicurezza tutta la region… - RaiSport : Sta per iniziare il #GirodItalia e riparte anche #Girovagando di #Genovesi: sperando di trovare tante cose interess… -