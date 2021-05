GTA V su Twitch è più popolare persino della categoria 'Just Chatting' (Di venerdì 7 maggio 2021) All'interno di Twitch ci sono una serie di categorie: tra queste "Just Chatting" (in italiano Quattro Chiacchiere) è la categoria indiscussa della piattaforma. Ora però a quanto pare è stata spodestata niente meno che da GTA V: tutto merito dei server GTA RP. Con il lancio dell'aggiornamento 3.0 di NoPixel, il gioco è diventato molto presto molto popolare. Streamer come xQc, Summit1g, HasanAbi, Sykkuno e persino Pokimane sono stati coinvolti e altri content creator si stanno unendo per giocare. Insomma, l'interesse per il gioco di ruolo all'interno di GTA è diventato talmente enorme che nella prima settimana di maggio la categoria ha superato persino Just Chatting. In questa prima settimana, secondo le ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 7 maggio 2021) All'interno dici sono una serie di categorie: tra queste "" (in italiano Quattro Chiacchiere) è laindiscussapiattaforma. Ora però a quanto pare è stata spodestata niente meno che da GTA V: tutto merito dei server GTA RP. Con il lancio dell'aggiornamento 3.0 di NoPixel, il gioco è diventato molto presto molto. Streamer come xQc, Summit1g, HasanAbi, Sykkuno ePokimane sono stati coinvolti e altri content creator si stanno unendo per giocare. Insomma, l'interesse per il gioco di ruolo all'interno di GTA è diventato talmente enorme che nella prima settimana di maggio laha superato. In questa prima settimana, secondo le ...

