FI | Giro | Carelli? Non scherziamo | Bertolaso unico candidato

(Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – “? Non. Non voteremo mai un (ex) grillino. Rampelli, Gasparri ed io? Siamo tutti e tre ottimi conoscitori della Capitale ma francamente non e’ piu’ il nostro momento. Io ad esempio aspiro a fare il Ministro della Cultura. Lo fa addirittura Franceschini da 6-7 anni.” “Non vedo perche’ non io? Scherzo, ma non troppo. Forse non e’ chiara una cosa: dobbiamo scegliere il Sindaco del Grande Giubileo 2025. Una personalita’ di primissimo livello. Che sia popolarissimo e legato al mondo cattolico. C’e’ solo un nome: Guido. Lo conosco da 32 anni ed e’ l’che puo’ risollevare Roma dal disastro attuale”. Cosi’ il senatore Francesco, FI. “Guido, ad esempio, conosce nel dettaglio il problema dei rifiuti nella Capitale come pochi altri ed e’ l’in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giro Carelli

RomaDailyNews

Al suo posto uno store di prodotti Made in China; neldi un anno ne sono sorti due nel ... Stamani sono iniziati i lavori nei locali del cinema Arcobaleno in via Consalvoche, abbandonata ...I tre sarebbero pronti a passare nel nuovo gruppo di un ex Cinque Stelle come loro, Emilio,... A strettoarriva però la precisazione di Spadafora e Cataldi. Entrambi dicono di non essere a ...Amiatanews: 07/05/2021 Mercoledì 19 Maggio. In occasione dell’arrivo a Montalcino della tappa del Giro d’Italia, mercoledì 19 maggio, a seguito dei provvedimenti che ridurranno fortemente la viabilità ...Dall'Oceania al Nord America, passando per Germania, Spagna e tanti altri paesi europei: nel giro di circa dieci anni la Newtecnik, azienda con sede a San Giovanni, è riuscita a muovere dei passi in q ...