Festa scudetto Inter, sabato chiude dalle 15 la fermata metro Duomo (Di venerdì 7 maggio 2021) A partire dalle ore 15 di sabato 8 maggio a Milano la fermata della metropolitana in Duomo verrà chiusa per evitare che si possano creare degli assembramenti in centro da parte dei tifosi dell’Inter che vorrebbero festeggiare lo scudetto già vinto sul divano una settimana fa. Per la prima volta i nerazzurri giocheranno da campioni d’Italia contro la Sampdoria, ma la Questura vuole provare a evitare problematiche già viste domenica scorsa: “Per cambiare usate Cadorna, Loreto o Centrale. Per raggiungere la piazza scendete a Cordusio, San Babila, Missori o Montenapoleone”, spiega Atm. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) A partireore 15 di8 maggio a Milano ladellapolitana inverrà chiusa per evitare che si possano creare degli assembramenti in centro da parte dei tifosi dell’che vorrebbero festeggiare logià vinto sul divano una settimana fa. Per la prima volta i nerazzurri giocheranno da campioni d’Italia contro la Sampdoria, ma la Questura vuole provare a evitare problematiche già viste domenica scorsa: “Per cambiare usate Cadorna, Loreto o Centrale. Per raggiungere la piazza scendete a Cordusio, San Babila, Missori o Montenapoleone”, spiega Atm. SportFace.

