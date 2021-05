F1, GP Spagna 2021. Super Charles Leclerc nella FP2! Il monegasco è 3° in scia alle Mercedes (Di venerdì 7 maggio 2021) All’autodromo di Montmelò si è conclusa la prima giornata del Gran Premio di Spagna. Dopo la sessione mattutina di prove libere, i piloti sono tornati in pista anche nel pomeriggio per testare la pista nello stesso orario in cui si disputeranno le qualifiche di domani e la gara di domenica. Tutti hanno cominciato lavorando con mescola media e le Mercedes hanno fatto il vuoto, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton hanno rifilato circa 4 decimi a Max Verstappen, stesso distacco visto in mattinata con le hard. Quando si passa alla simulazione di qualifica con le morbide i valori però cambiano. D’accordo, le Mercedes sono sempre davanti a tutti, ma non hanno grande margine. Charles Leclerc issa la sua Ferrari addirittura al 3° posto, a soli 165 millesimi dal Re Nero! Fa più fatica Carlos Sainz, il quale paga ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) All’autodromo di Montmelò si è conclusa la prima giornata del Gran Premio di. Dopo la sessione mattutina di prove libere, i piloti sono tornati in pista anche nel pomeriggio per testare la pista nello stesso orario in cui si disputeranno le qualifiche di domani e la gara di domenica. Tutti hanno cominciato lavorando con mescola media e lehanno fatto il vuoto, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton hanno rifilato circa 4 decimi a Max Verstappen, stesso distacco visto in mattinata con le hard. Quando si passa alla simulazione di qualifica con le morbide i valori però cambiano. D’accordo, lesono sempre davanti a tutti, ma non hanno grande margine.issa la sua Ferrari addirittura al 3° posto, a soli 165 millesimi dal Re Nero! Fa più fatica Carlos Sainz, il quale paga ...

