Evaso ergastolano a Perugia, aveva ucciso un edicolante (Di venerdì 7 maggio 2021) a Napoli. Clamorosa fuga di un ergastolano dal carcere di Perugia. Domenico D'Andrea di 38 anni detto Pippotto , è scappato questa mattina durante l'orario di lavoro in esterna. Stava scontando l'ergastolo per l'omicidio di Salvatore Buglione, un edicolante ucciso nel 2006 in seguito ad una rapina.

