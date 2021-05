Eriksen: “All’inizio non capivo il sistema di Conte, ero abituato all’intuito. Quando a gennaio ci siamo parlati…” (Di venerdì 7 maggio 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, ha parlato della sua avventura all’Inter: “Io sono arrivato con la mente aperta per imparare. Quello che non ho capito All’inizio è che dovevo seguire sempre il sistema di Conte. Che dovevo eseguire e ricordare tutte le giocate che lui aveva preparato per la squadra. In precedenza, ero più abituato all’intuito, ero libero di prendere decisioni in un secondo in base a quello che vedevo. Invece col mister c’è sempre un piano generale da seguire. Bisogna essere preparati, sapere sempre dove sono i compagni e dove possono spostarsi. Ho dovuto imparare tutto questo, adattarmi a un ritmo diverso, poi a gennaio ci siamo parlati e ho iniziato a giocare di più e a dimostrare ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Christian, centrocampista dell’Inter, ha parlato della sua avventura all’Inter: “Io sono arrivato con la mente aperta per imparare. Quello che non ho capitoè che dovevo seguire sempre ildi. Che dovevo eseguire e ricordare tutte le giocate che lui aveva preparato per la squadra. In precedenza, ero più, ero libero di prendere decisioni in un secondo in base a quello che vedevo. Invece col mister c’è sempre un piano generale da seguire. Bisogna essere preparati, sapere sempre dove sono i compagni e dove possono spostarsi. Ho dovuto imparare tutto questo, adattarmi a un ritmo diverso, poi aciparlati e ho iniziato a giocare di più e a dimostrare ...

