"È difficile". Detto Fatto. Bianca Guaccero crolla, lacrime in diretta dopo l'annuncio

Bianca Guaccero è tornata a Detto Fatto dopo aver trascorso ben 21 giorni a casa a causa della positività al Covid. In collegamento da casa, la conduttrice ha lasciato la conduzione del programma pomeridiano di Rai2 ci all'esperta di moda e stile Carla Gozzi e a Jonathan Kashanian, che già in una precedente occasione l'avevano sostituita quando era entrata in contatto con una persona positiva al coronavirus e aveva dovuto trascorrere una decina di giorni lontana dallo studio del suo programma. Nonostante le precauzioni, Bianca Guaccero è risultata positiva al tampone e ha passato 21 giorni a casa, in attesa della negativizzaione del tampone. "Evidentemente non bisogna mai abbassare la guardia. Non so davvero come è potuto succedere", aveva spiegato in collegamento da casa.

