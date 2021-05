Draghi: accelerare vaccinazioni e aumentare produzione (Di venerdì 7 maggio 2021) In Europa bisogna continuare ad "accelerare" le vaccinazioni, garantendo trasparenza e affidabilità. Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) In Europa bisogna continuare ad "" le, garantendo trasparenza e affidabilità. Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio Mariointervenendo ...

Advertising

difesapopolo : Vaccino, Draghi all'Ue: accelerare somministrazioni e aumentare produzione - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: #Draghi: “La dichiarazione di Porto è la fine di un lungo viaggio per la tutela dei diritti”. L'Italia chiede di accel… - Daniela54092686 : RT @MiTomorrow: Il premier chiede anche all'Unione di accelerare le procedure per il pass verde ? #vacanze #riaperture #draghi #pass htt… - MiTomorrow : Il premier chiede anche all'Unione di accelerare le procedure per il pass verde ? #vacanze #riaperture #draghi… - infoitinterno : Draghi: riaperture graduali. Accelerare sul Green pass. Dal 15 via la quarantena da Ue -