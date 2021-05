Covid, Brusaferro: in calo curva di casi e mortalità. Oggi 10.554 contagi e 207 decessi (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 10.554 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 11.807. Sono invece 207 le vittime in un giorno (ieri 258). ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 10.554 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 11.807. Sono invece 207 le vittime in un giorno (ieri 258). ...

Advertising

EffetiVerona : I vaccini servono, servono. - CosenzaChannel : La curva dei contagi da #Coronavirus in Italia decresce, lenta. Ecco cosa ha detto il presidente dell'Istituto Supe… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #covid, #brusaferro: «Età media dei casi scende a 41 anni. Aumento tra i più giovani, 0 e 9 anni» - AssiElena : Brusaferro: 'il covid si endemizzera' e sarà come un' influenza' È UN'INFLUENZA! Ma siamo ancora reclusi. #vergogna… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Coronavirus Italia, 'decrescita in tutte le Regioni e Province'. -