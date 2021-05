Cotto e Mangiato ricetta del 7 maggio 2021 | cannolini di ricotta

(Di venerdì 7 maggio 2021)di, è il dolce di Tessa, oggi a. LaPer preparare laavrai bisogno di: 200 grammi di200 grammi di zucchero a velo Gocce di cioccolato Granella di pistacchiogià pronti Procedimento In una ciotola mischiaree zucchero a velo. Aggiungi adagio le gocce di cioccolato e amalgama bene. Versa la crema in un sac-a-poche e riempi i cannoli, dopodiché metti la granella alle due estremità. Puoi servire così, semplici e gustosi da fare. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

Tantissime le ricette che possiamo scegliere ma la ricetta con le cozze proposta oggi 6 maggio 2021 è da provare subito, è la ricetta dei conchiglioni con salsa di cozze e zafferano. Nella puntata di oggi di Cotto e mangiato la padrona di casa Tessa Gelisio ha preparato i cannoli con ricotta e gocce di cioccolato.