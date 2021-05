Chiellino eAmbiente | “Per la mobilità elettrica serve pianificare | uniformare e innovare”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) –: per farla decollare e affinché sia davvero sostenibile bisogna, puntare sulla tecnologia e ridurre l’impiego dei combustibili fossili. A partire dalle città. “E’ fondamentale lavorare sull’organizzazione dei servizi die che ci sia un ruolo istituzionale di pianificazione in maniera chiara nei territori. La sfida è nellanelle città e da qui bisogna partire creando piani diche i Comuni devono fare, indipendentemente dalle loro dimensioni, per rispondere alle esigenze di cittadini, lavoratori e turisti”. Così all’AdnKronos Gabriella, presidente di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.