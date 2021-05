Chi è Matteo Diamante? Età, altezza, vita privata e Instagram (Di venerdì 7 maggio 2021) Ecco tutto ciò che c’è da sapere su Matteo Diamante, concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi: età, biografia, lavoro, vita privata, Uomini e donne e Instagram. Chi è Matteo Diamante Nome e Cognome: Matteo DiamanteData di nascita: 19 aprile 1989Luogo di nascita: GenovaEtà: 32 AnniSegno zodiacale: ArieteProfessione: agente e organizzatore di eventialtezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileTatuaggi: Matteo ha vari tatuaggi (una scritta sul pettorale destro, varie L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 7 maggio 2021) Ecco tutto ciò che c’è da sapere su, concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi: età, biografia, lavoro,, Uomini e donne e. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 19 aprile 1989Luogo di nascita: GenovaEtà: 32 AnniSegno zodiacale: ArieteProfessione: agente e organizzatore di eventi: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileTatuaggi:ha vari tatuaggi (una scritta sul pettorale destro, varie L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

matteo_casaro : RT @VoltMilano: Giorgia #Meloni a chi le chiede cos’è il ‘#gender’: «Io non l’ho mai capito bene. E credo neanche quelli che lo propongono,… - MadManWaBox : Mi chiedo, a questo punto, se l'intento di @matteorenzi non sia far finire in una gogna, vista la tendenza dei suoi… - diavolisempre : @matteo_milan91 @felice_119 tutto si puo dire di ibra tranne che sia egoista in campo. chi lo dice evidentemente no… - Ambrakey1 : @matteosalvinimi Vai Matteo, gli imbecilli ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Noi leghisti siamo persone con… - micittastato : C'è perfino chi arriva a offrire cannabis. Funzionerà? Articolo di Matteo Guardabassi -