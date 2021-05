Calciomercato | Mourinho gioca d’anticipo | Juventus e Inter a mani vuote!

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ilestivo vedrà la Roma di Josètra le sicure protagoniste in Italia: il club giallorosso può farsi avanti per un vecchio pallino died, rischio… L'articoloè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

SkySport : Mourinho: 'Legame speciale con l'Inter ma allenerei una rivale in Italia' - DiMarzio : L'incontro a Londra, l'entusiasmo, l'incredulità e le cifre del contratto: tutti i retroscena della trattativa (seg… - SkySport : Roma, Mourinho è il nuovo allenatore #SkySport #SerieA #Mourinho - Gazzetta_it : #Mourinho progetta la nuova #Roma. Nei suoi pensieri c'è #Jimenez. E #Dzeko... - rvp : .RVP #RaviVisvesvarayaSharadaPrasad MOURINHO-ROMA: I DETTAGLI. JUVENTUS-MILAN: SI AVVICINA LA SFIDA - TG CMIT… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Mourinho

Avete visto le foto dei ragazzi che hanno potuto ammiraresul loro campo da tremila posti? Una squadra di ottava serie (per intenderci, la nostra Seconda Categoria ) che si vede arrivare un ...Difficile dire se le voci dilo abbiano influenzato ma è certo che questi saranno gli ultimi giorni con la maglia del Verona. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 non lascia molte ...Non ci sono solo Milan e Napoli sulle tracce di Zaccagni e Barak. I due calciatori del Verona piacciona alla Roma di Mourinho ...La Roma non potrà spendere molti soldi in questa sessione di mercato, ma i pochi acquisti saranno mirati e di qualità.