Botta sul reddito di cittadinanza: cosa cambia (Di venerdì 7 maggio 2021) Il maxi-emendamento del governo ha cancellato l'emendamento sulla impignorabilità del reddito. Monta malumore M5S Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) Il maxi-emendamento del governo ha cancellato l'emendamento sulla impignorabilità del. Monta malumore M5S

Advertising

stillers1971 : @maumou72 Ovvio ma basta adesso stampargli in foro la prima pagina di questa mattina e si chiude la discussione. I… - DevidMarty93 : @DoxYs_ @Ayon131 @cmdotcom Quella di DeLigt fantastica poi, cross in mezzo deviazione in scivolata e palla che cara… - Cat_e_e : @_niahoran_ Secondo me è più efficace una botta in testa almeno vai sul sicuro che fino a domani dormi - toodrunktctalk : @masocazzimiei ho dato una botta allo spigolo col mignolo del piede e quando ho tirato su il ginocchio sono caduto… - rome_sea : @paolodeluca72 fatto sta che per molti è una bella botta sul reddito, motivo per cui poi dicono che i libri scolas… -