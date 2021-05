Biden | “Spero di incontrare presto Putin”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il presidente americano Joespera di poteril leader del Cremlino, Vladimir, malgrado la presenza rafforzata di truppe russe al confine con l’Ucraina. Questo “non influisce sul mio desiderio di avere un incontro individuale”, ha dichiarato alla Casa Bianca, facendo notare che “prima aveva più militari, ha ritirato delle truppe”. In merito all’incontrosi è dichiarato “fiducioso” sulla possibilità di organizzarlo: “Sono fiducioso che saremo in grado di farlo. Non abbiamo una data o un luogo specifico. Ci si sta lavorando”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Un miraggio dunque per ora svanito, lasciando attoniti tutti i commentatori. E una tegola per Joe Biden, che sperava di cominciare a raccogliere i frutti di una lotta alla pandemia che a molti negli U ...