Baggio: «Sacchi non mi portò agli Europei per dimostrare che gli schemi contavano più dei giocatori» (Di venerdì 7 maggio 2021) Roberto Baggio si racconta a Il Venerdì di Repubblica, in edicola oggi. Commenta l’assenza del pubblico negli stadi a causa della pandemia. «Il calcio senza pubblico è tristissimo, mi fa piangere. Non guardo le partite, non mi divertono quasi mai. Mi dette disagio dare giudizi sugli altri, non vado in tv. Vedo colleghi che sentenziano da professori, ma me li ricordo incapaci di fare tre palleggi con le mani. Mi piace il calcio femminile. Il golf mi annoia, preferisco il basket e tifo per i Los Angeles Lakers». Sulla sua vita lontano dal calcio. «In questo calcio sarei più competitivo perché gli attaccanti sono più protetti. Quelli che senza pallone si sentono appagati e felici sono dei falliti? Lasciare il calcio mi ha ridato vita e ossigeno. Stavo soffocando, troppo dolore fisico. ?Faccio la cosa più bella, sono a contatto con la natura. Poi, faccio dei lavori che mi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 maggio 2021) Robertosi racconta a Il Venerdì di Repubblica, in edicola oggi. Commenta l’assenza del pubblico negli stadi a causa della pandemia. «Il calcio senza pubblico è tristissimo, mi fa piangere. Non guardo le partite, non mi divertono quasi mai. Mi dette disagio dare giudizi sugli altri, non vado in tv. Vedo colleghi che sentenziano da professori, ma me li ricordo incapaci di fare tre palleggi con le mani. Mi piace il calcio femminile. Il golf mi annoia, preferisco il basket e tifo per i Los Angeles Lakers». Sulla sua vita lontano dal calcio. «In questo calcio sarei più competitivo perché gli attaccanti sono più protetti. Quelli che senza pallone si sentono appagati e felici sono dei falliti? Lasciare il calcio mi ha ridato vita e ossigeno. Stavo soffocando, troppo dolore fisico. ?Faccio la cosa più bella, sono a contatto con la natura. Poi, faccio dei lavori che mi ...

