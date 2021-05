A24: tratto L’Aquila Est – L’Aquila Ovest gratuito fino al 21 maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) L'Aquila - Da oggi, venerdì 7 maggio, sino alla mezzanotte del 21 maggio, il tratto autostradale L’Aquila est - L’Aquila Ovest sarà gratuito per i veicoli che entreranno in autostrada da una delle due stazioni ed usciranno attraverso l'altra. A darne l’annuncio è il sindaco delL’Aquila, Pierluigi Biondi, che nei giorni scorsi ha inviato una nota all'amministratore delegato di Strada dei Parchi, concessionaria dell'autostrada A24 e A25, Riccardo Mollo, contenente la richiesta di esentare dal pagamento del pedaggio unicamente i mezzi in ingresso ed in uscita tra i due caselli. Tale misura ha infatti lo scopo di alleggerire il traffico veicolare sull'area in cui sono in corso i lavori della bretella di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 7 maggio 2021) L'Aquila - Da oggi, venerdì 7, sino alla mezzanotte del 21, ilautostradaleest -saràper i veicoli che entreranno in autostrada da una delle due stazioni ed usciranno attraverso l'altra. A darne l’annuncio è il sindaco del, Pierluigi Biondi, che nei giorni scorsi ha inviato una nota all'amministratore delegato di Strada dei Parchi, concessionaria dell'autostrada A24 e A25, Riccardo Mollo, contenente la richiesta di esentare dal pagamento del pedaggio unicamente i mezzi in ingresso ed in uscita tra i due caselli. Tale misura ha infatti lo scopo di alleggerire il traffico veicolare sull'area in cui sono in corso i lavori della bretella di ...

