“A riveder le stelle” | la Divina Commedia nello spazio

(Di venerdì 7 maggio 2021) “E quindi uscimmo ale”: così si chiude il XXXIV e ultimo canto dell’Inferno di Dante, con un verso sognante che rimanda alla contemplazione dell’infinito universo. In occasione dei 700 anni dalla scomparsa del Sommo tra i grandi poeti italiani, la casa editrice Scripta Maneant, in collaborazione con la Human Space Services, affiderà l’intera opera alla missione spaziale ISS-Expedition 66 che avverrà il prossimo ottobre 2021. La nuova edizione della, incisa su un foglio in titanio e oro progettato appositamente, sarà liberatacome testimonianza della vita e della cultura sul pianeta Terra nella sua forma più elevata ed eccelsa, e come compimento del divino viaggio intrapreso dal poeta fiorentino. Una copia gemella dell’Esemplare ...

