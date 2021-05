Zingaretti | “Mi vaccinerò con AstraZeneca”

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il presidente della Regione Lazio, Nicola, ha confermato di essersi già prenotato per sabato. Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato. Ancora non è noto, però, quale sarà l’hub vaccinale in cuiriceverà la prima dose del vaccino. Il presidente della Regione ha avuto il Covid già un anno fa. Ora che in Lazio si è giunti alla sua fascia d’età, forse per dare l’esempio, ha scelto di vaccinarsi con. “Mi vaccino conper sottolineare ancora una volta che i vaccini non sono pericolosi. Non ci sono vaccini di serie A e di serie B. Lo faccio con grande serenità come hanno fatto altri e per ultimo il presidente del Consiglio, Mario Draghi“, ha dichiarato. L'articolo proviene da Quotidianpost.