Zalewski: “Contento per la vittoria e l’esordio. Il gol? Forse l’Uefa non me lo assegna” (Di giovedì 6 maggio 2021) Nicola Zalewski, talento della Roma e autore (Forse) del 3-2 finale con il Manchester United, ha parlato a Roma TV dopo il suo esordio con i giallorossi. Queste le sue parole: “E’ una bella serata, abbiamo portato a casa una vittoria. Purtroppo siamo stati condizionati dal risultato dell’andata e dai tanti infortuni. Però torniamo a casa con una buona partita e una vittoria. Ero emozionato, sapevo cosa fare e penso di aver dato tutto. Sono soddisfatto. Ringrazio per questo i compagni, il mister per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti. I compagni ci hanno aiutato molto e penso che questo risultato e il gol è grazie a loro”. Una dedica per il gol?“Una dedica particolare no. So che l’Uefa non ha assegnato il gol ma ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021) Nicola, talento della Roma e autore () del 3-2 finale con il Manchester United, ha parlato a Roma TV dopo il suo esordio con i giallorossi. Queste le sue parole: “E’ una bella serata, abbiamo portato a casa una. Purtroppo siamo stati condizionati dal risultato dell’andata e dai tanti infortuni. Però torniamo a casa con una buona partita e una. Ero emozionato, sapevo cosa fare e penso di aver dato tutto. Sono soddisfatto. Ringrazio per questo i compagni, il mister per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti. I compagni ci hanno aiutato molto e penso che questo risultato e ilè grazie a loro”. Una dedica per il?“Una dedica particolare no. So chenon hato ilma ...

