xCloud è ' praticamente uguale a Netflix' Il giudice di Epic Games vs Apple sul perché uno sia vietato e l' altro no

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ancora una volta, la battaglia giudiziaria trasta rivelando informazioni privilegiate sull'industria dei giochi. Microsoft ha testimoniato ieri al processo come testimone pere ha spiegato come le regole di iOS abbiano sostanzialmente bloccato il suo servizio di gioco. Ora, il giornalista di The Verge, Adi Robertson sta seguendo ogni giorno il processo che dovrebbe durare almeno tre settimane e sta riportando sul suo account Twitter interessanti dettagli a riguardo. Lori Wright, vice presidente gaming, media and entertainment di Microsoft ha testimoniato parlando di comeabbia bloccato su iOS il servizio di cloud gaming di Microsoft. Sappiamo tutti comesi sia rifiutata di inserirenei suoi dispositivi ...