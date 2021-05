WEEKEND UNO: LA NUOVA MATTINA DI RAI1 CON ANNA FALCHI E BEPPE CONVERTINI (Di giovedì 6 maggio 2021) ANNA FALCHI e BEPPE CONVERTINI si preparano a dare il risveglio all’Italia dagli schermi di RAI1. Dopo l’esperienza a C’è Tempo per, che hanno condotto insieme nella MATTINA di RAI1 la scorsa estate, dal 3 luglio FALCHI e CONVERTINI saranno i padroni di casa di WEEKEND Uno, questo il titolo secondo il settimanale Oggi del loro nuovo talk show sull’ammiraglia Rai. La “famosa da sempre“, come si è giustamente definita rispetto a chi si crede chissà chi dopo un reality, e il re di Linea Verde accompagneranno per tutta l’estate il grande pubblico di RAI1. Ogni sabato e domenica, al posto di UnoMATTINA in Famiglia, con Monica Setta e Tiberio Timperi che si prendono una meritata pausa, ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 6 maggio 2021)si preparano a dare il risveglio all’Italia dagli schermi di. Dopo l’esperienza a C’è Tempo per, che hanno condotto insieme nelladila scorsa estate, dal 3 lugliosaranno i padroni di casa diUno, questo il titolo secondo il settimanale Oggi del loro nuovo talk show sull’ammiraglia Rai. La “famosa da sempre“, come si è giustamente definita rispetto a chi si crede chissà chi dopo un reality, e il re di Linea Verde accompagneranno per tutta l’estate il grande pubblico di. Ogni sabato e domenica, al posto di Unoin Famiglia, con Monica Setta e Tiberio Timperi che si prendono una meritata pausa, ...

