Violenta rissa a Formia tra giovanissimi: rintracciati 5 ragazzi, scatta il Daspo

Formia si sta iniziando a distinguere nel Lazio per le numerose risse che attanagliano il centro durante il fine settimana. L'ultima è avvenuta proprio qualche giorno fa, nella notte tra il 1 ed il 2 maggio in Piazza Paone. Segnalata la rissa, i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti ma, appena la pattuglia è arrivata, i "partecipanti" sono scappati via. Non ci è voluto molto ai militari per identificare e denunciare i 5 ragazzi colpevoli della rissa. Questi sono stati infatti denunciati all'Autorità Giudiziaria e ora l'arma di Formia inoltrerà la richiesta di emissione del Daspo urbano.

