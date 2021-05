Vaccini | Von der Leyen | pronti a discutere sospensione brevetti

(Di giovedì 6 maggio 2021) L'Ue è pronta ala proposta sulladeideianti - Covid, avanzata ieri dagli Stati Uniti, dopo che per mesi aveva respinto quest'ipotesi (pur senza escluderla mai ...

... esaltando i risultati della campagna di vaccinazione anti - Covid dell'Ue e sottolineando come l'Europa sia 'l'unica regione democratica al mondo che esportasu larga scala'.der Leyen: '......per una deroga alla protezione della proprietà intellettuale dei brevetti'per iCovid potrebbe aiutare a raggiungere tale obiettivo'. Cosi' la presidente della Commissione europea, Ursula...L'Unione europea è pronta a discutere la proposta di sospendere i brevetti dei vaccini anti Covid avanzata dagli Stati Uniti. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen ...