Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: Wolfram vince dai 3 metri. Sei italiani qualificati ai Giochi (Di giovedì 6 maggio 2021) Si chiude la Coppa del Mondo 2021 di Tuffi nell’Acquatic Centre di Tokyo con una bella finale dal trampolino 3 metri uomini, ultima gara in programma. Il successo è andato al tedesco, ex piattaformista e redivivo dopo un infortunio grave alla spalla, Martin Wolfram, che ha saputo rimontare progressivamente dopo le prime serie di Tuffi per poi issarsi al comando e non mollare più la vetta. Il punteggio finale dice 467,75 punti per Wolfram, che ha preceduto Heatly (Gran Bretagna) e Jandard (bronzo), con l’altro britannico, Goodfellow, in testa per le prime tre serie. Erano i principali favoriti Heatly e Goodfellow, ma sono stati beffati. Lorenzo Marsaglia non era presente in gara dopo aver perso la qualificazione in semifinale per pochi ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Si chiude ladeldinell’Acquatic Centre dicon una bella finale dal trampolino 3uomini, ultima gara in programma. Il successo è andato al tedesco, ex piattaformista e redivivo dopo un infortunio grave alla spalla, Martin, che ha saputo rimontare progressivamente dopo le prime serie diper poi issarsi al comando e non mollare più la vetta. Il punteggio finale dice 467,75 punti per, che ha preceduto Heatly (Gran Bretagna) e Jandard (bronzo), con l’altro britannico, Goodfellow, in testa per le prime tre serie. Erano i principali favoriti Heatly e Goodfellow, ma sono stati beffati. Lorenzo Marsaglia non era presente in gara dopo aver perso la qualificazione in semifinale per pochi ...

OA_Sport : Un buon risultato complessivo per l'Italia, da lunedì scattano gli Europei a #Budapest. E attenzione perché diversi… - gianmilan76 : Un buon risultato complessivo per l'Italia, da lunedì scattano gli Europei a #Budapest. E attenzione perché diversi… - sportface2016 : #Tuffi, Coppa del Mondo #Tokyo 2021: Lorenzo #Marsaglia 13esimo in semifinale dai 3m - Ilaria335 : RT @Coninews: Dai tuffi arriva un'altra carta olimpica per l'Italia! ???? Con il quinto posto in Coppa del Mondo a Tokyo Sarah Jodoin Di Mar… - ansacalciosport : Tokyo: tuffi; per azzurra Di Maria pass nella piattaforma. Qualificazione in coppa del mondo, ora 238 italiani ai G… -