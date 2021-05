Tragedia sul GRA | incidente mortale | traffico paralizzato per 6 chilometri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 6 maggio 2021)sul GRA, dove nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 15, si è verificato unsul GRA Lo scontro è avvenuto all’altezza della Centrale del Latte di Roma, in direzione Napoli. Al momento non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’che ha portato alla morte di una persona. Sul posto è in corso l’intervento dei sanitari del 118 e della Polizia Stradale di Roma.Gravi le ripercussioni sul. Al momento si registrano oltre 6di code in entrambe le direzioni, tra via Settebagni e via Collatina. su Il Corriere della Città.