Traffico Roma del 06-05-2021 ore 08:00 (Di giovedì 6 maggio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del Traffico Traffico di quanto sostenuto nel territorio e progressivo aumento in queste ore con i primi 20 sulle consolari in entrata in gita ci sono con un Amen ti sulla Cassia 3 La Storta la Giustiniana sulla Flaminia dall'albero al bivio di Tor di Quinto sulla Salaria tra Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe sul cellulare coda tratti in carreggiata interna tra l'uscita a Casellina la via Ardeatina stessa situazione in carreggiata esterna cosa tratti tra l'uscita a Tor Bella Monaca al Bingo con la Roma L'Aquila Ci sono rallentamenti in coda sul tratto Urbano della Dracula sulla diramazione Roma Sud rispettivamente da Tor Cervara alla tangenziale est e tra Torrenova e ...

