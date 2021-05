Totti prende in giro Candela. Siparietto social (Di giovedì 6 maggio 2021) Francesco Totti e Vincent Candela oltre ad essere grandi amici, sono anche colleghi, infatti l'ex numero dieci giallorosso lo ha voluto al suo fianco nella sua agenzia di scounting ( leggi: Totti ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 6 maggio 2021) Francescoe Vincentoltre ad essere grandi amici, sono anche colleghi, infatti l'ex numero dieci giallorosso lo ha voluto al suo fianco nella sua agenzia di scounting ( leggi:...

sportli26181512 : #Totti prende in giro #Candela. Siparietto social: I due amici protagonisti su Instagram. Ecco il commento dell'ex… - _RobertoErre : @RickyZuz @VittorioCampa @Alfrez__ Giachetti prende la parola in Parlamento e paragona Draghi a Totti, questo solo… - giamps78 : Se uno vuole buttare via soldi prende mourigno come allenatore. @OfficialASRoma @Totti - Josse16068422 : Gli ultras chiedono a Donnarumma di diventare il 'Totti del Milan'. No coglioni ( ultras poteva bastare),Totti è na… - fuslach : @Gazzetta_it Svelato l’arcano. Erano romanisti travestiti. Un milanista che prende come esempio Totti invece di Mal… -

'Il Punto Z', Ilary Blasi favorevole al ruolo di naufraga, poi parla di Jeda: 'Farà il GF Vip' - - > Le parole di Ilary Blasi Come riportato dal sito ' Biccy ' la moglie di Francesco Totti ha ... La conduttrice, con un pizzico d'ironia e paragonandosi a Pippo Baudo, si prende tutti i meriti di ...

Ilary Blasi rivela che regalo ha ricevuto da Totti per i suoi 40 anni Ospite a Il Punto Z, Ilary Blasi svela che regalo ha ricevuto da Francesco Totti in occasione dei suoi 40 anni: le sue parole.

