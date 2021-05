Tommaso Zorzi | Simona Ventura | «Spremuto troppo dopo il GFVip Io sono per fare un passo alla volta»

Advertising

MediasetPlay : Rivelazioni scottanti e ospiti speciali: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata de #IlPuntoZ con il nost… - IsolaDeiFamosi : È solo mercoledì...?? #mood ?? #Isola @tommaso_zorzi #tommasozorzi - IsolaDeiFamosi : L'espressione di Tommy = L'espressione della vita ?? #Isola @tommaso_zorzi #tommasozorzi - zorzando6 : - infotommizorzi : Tommaso Zorzi, opinionista fisso dopo il Gf Vip: genio o bluff? -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

è rimasto senza parole di fronte ad una confessione fatta dalla sua ospite Drusilla Gucci a Il Punto ...Cecilia Rodriguez critica Giulia Salemi. Pierpaolo Pretelli: "Parla degli altri" Cecilia Rodriguez ieri è stata ospite del programma Il Punto Z condotto dae trasmesso sulla piattaforma Mediaset Play tutti i mercoledì. La modella argentina si è lasciata andare a delle dichiarazioni non carine nei confronti di Giulia Salemi , che come lei ha ...La fantastica Simona Ventura recentemente è stata intervistata dal settimanale “Chi”. La conduttrice tra i tanti argomenti trattati ha ...Ilary Blasi ha ammesso che se qualche tempo fa non avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di partecipare all’Isola dei Famosi come concorrente, oggi le piacerebbe fare la naufraga nel reality che c ...