Superlega sanzioni | i club ribelli non temono l’esclusione

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 6 maggio 2021)si ono? il “caso” non è affatto finito e sicuramente ci saranno sviluppi sulla questione. Lerelative allada parte della Uefa e Fifa vanno avanti senza sosta anche se la sentenza del Tribunale di Madrid certifica la non possibilità di esclusione nelle competizioni in Europa per le squadre. la guerra è solo all’inizio e tutto può ancora accadere. Caos: l’Uefa esclude quattro: è davvero possibiledei? Da fonti vicino Nyon è rimbalzata la voce di una possibile esclusione dalle competizioni europee per 1-2 anni deiche non faranno passi decisi per uscire dalla società ...