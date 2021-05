Superlega: Gravina, ‘progetto maldestro, rintuzzati attentati continui al calcio’ (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. – (Adnkronos) – “In 48 ore siamo stati assaliti da attentati continui che abbiamo dovuto rintuzzare, perché anche l’Italia era uno dei Paesi che avrebbero potuto presentare alcune società in questo progetto maldestro. Quanto accaduto è stato l’occasione, e lo è ancora oggi, per interrogarci su cosa dobbiamo fare per preservare il futuro del calcio”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel suo intervento a “L’industria del calcio nel post Covid”, organizzato da Formiche.net in collaborazione con la piattaforma economica del calcio Standard Football. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. – (Adnkronos) – “In 48 ore siamo stati assaliti dache abbiamo dovuto rintuzzare, perché anche l’Italia era uno dei Paesi che avrebbero potuto presentare alcune società in questo progetto. Quanto accaduto è stato l’occasione, e lo è ancora oggi, per interrogarci su cosa dobbiamo fare per preservare il futuro del calcio”. Così il presidente della Figc, Gabriele, nel suo intervento a “L’industria del calcio nel post Covid”, organizzato da Formiche.net in collaborazione con la piattaforma economica del calcio Standard Football. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

cody53250131 : RT @mirkonicolino: #Gravina: '#Superlega? In 48 ore siamo stati assaliti da attentati continui che abbiamo dovuto rintuzzare, perché anche… - Vik241076 : RT @mirkonicolino: #Gravina: '#Superlega? In 48 ore siamo stati assaliti da attentati continui che abbiamo dovuto rintuzzare, perché anche… - TV7Benevento : Superlega: Gravina, 'progetto maldestro, rintuzzati attentati continui al calcio'... - Emanuel70123144 : RT @mirkonicolino: #Gravina: '#Superlega? In 48 ore siamo stati assaliti da attentati continui che abbiamo dovuto rintuzzare, perché anche… - TheEnigma88 : RT @mirkonicolino: #Gravina: '#Superlega? In 48 ore siamo stati assaliti da attentati continui che abbiamo dovuto rintuzzare, perché anche… -