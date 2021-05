Stranger Things | l’enigmatico teaser della quarta stagione

Leggi su wired

(Di giovedì 6 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=V0GHTjGn14E Sono arrivate le immagini che molti fan attendevano da quasi due anni. Gli ultimi episodi disono stati diffusi su Netflix nel luglio 2019 e da allora gli spettatori appassionati alle vicende dei ragazzini di Hawkins sono rimasti in attesa di avere qualche novità. Nei mesi scorsi sono state concesse solo rarissime briciole, fra le quali l’annuncio del ritorno ufficiale di David Harbour nei panni di Jim Hopper e le new entry nel cast. Per il resto, solo rumor e foto rubate dal set. Ora abbiamo l’occasione di scoprire le immagini ufficiali che anticipano gli sviluppi futuriserie, anche se in realtà tutto ci porta indietro nel tempo. Già ieri era comparsa un’enigmatica anticipazione ambientata negli Hawkins National Laboratory, con degli schermi che proiettavano immagini ...