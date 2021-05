Sputnik light | il vaccino monodose in arrivo | “Ma avrà un effetto catastrofico”

(Di giovedì 6 maggio 2021) È stato registrato in Russia il, ha reso noto il Fondo per gli investimenti diretti. Insieme al ministero della Salute e al Centro di ricerca Gamaleya. “è la prima componente delV”, si precisa. MentreV è composto di due dosi con altrettanti adenovirus.utilizza come dose unica, la prima dose diV. Ilin: “Maun” “Il...

Advertising

ilmessaggeroit : Sputnik Light, la versione a dose singola del vaccino russo. Mosca: «Efficace contro i nuovi ceppi del Covid» - LaNotiziaTweet : - Marilenapas : RT @RaiNews: Sviluppato dall'Istituto Gamaleya di Mosca, costerà meno di 10 dollari a dose. Secondo Mosca il preparato avrebbe mostrato una… - RaiNews : Sviluppato dall'Istituto Gamaleya di Mosca, costerà meno di 10 dollari a dose. Secondo Mosca il preparato avrebbe m… - gianny0162 : Il vaccino monocomponente 'Sputnik Light' è registrato in Russia, la sua efficacia è superiore del 79,4% rispetto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sputnik light

E' stato battezzatoed è stato registrato in Russia. A darne notizia una nota del Fondo russo per gli Investimenti Diretti (Rdif). Sviluppato dall'Istituto Gamaleya di Mosca, costerà ...Il vaccino modificato, battezzato "", è stato progettato come soluzione temporanea per quei Paesi con elevati livelli di infezione che hanno necessità di vaccinare rapidamente la propria ...Mosca, 6 mag. (Adnkronos) - E' stato registrato in Russia il vaccino monodose Sputnik Light, ha reso noto il Fondo per gli investimenti diretti, insieme al ministero della Salute e al Centro di rierca ...La Russia ha annunciato di aver omologato il suo vaccino monodose contro il coronavirus, lo "Sputnik light". Secondo una nota del Fondo russo per gli investimenti diretti, che finanzia lo sviluppo del ...