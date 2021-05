(Di giovedì 6 maggio 2021)dell’industria delsono al centro del dibattito, oggi più che mai: i problemi non mancavano neanche prima ma la pandemia ha fatto il resto e il terremoto Superlega, al netto del sonoro flop, ha ribadito l’urgenza di questo dibattito. Gli addetti ai lavori lo sapevano già ma anche i meno interessati hanno compreso che è grande la confusione sotto il cielo del settoree la situazione non è affatto eccellente, tra club indebitati, stadi vuoti, domande sulla sostenibilità finanziaria, sogni incerti di nuovi format per le competizioni. Interrogativi e dubbi suldi questo business investono l’ecosistema e i suoi rappresentanti a tutti i livelli, non certo solo i club blasonati che pure vanno in prima pagina: è una fase in cui anche i ricchi piangono ma tutti gli altri ...

Advertising

SkySport : ? L'INTER VINCE ANCHE A CROTONE ?? La festa dei giocatori di Antonio Conte ?? Lo scudetto è a un passo ? ?… - SkySport : UDINESE-JUVENTUS 1-2 Risultato finale ? ? #Molina (10') ? rig. #Ronaldo (83') ? #Ronaldo (90') ? SERIE A – 34^ gior… - SkySport : ?? 'DAJ-DEGIA... ROMA?' ?? Mourinho lancia un messaggio ai nuovi tifosi ?? Ma i giornalisti inglesi non lo capiscono… - antocalderone : Social Football Cafè, discussioni su presente e futuro del calcio - UgoBaroni : RT @SkySport: ?? EUROPA LEAGUE ROMA ?? MANCHESTER UNITED ????? Probabili formazioni ? -

Ultime Notizie dalla rete : Social Football

Calcio e Finanza

Proprio questo è stato l'argomento della prima puntata del 'Café ', seconda stagione del del format organizzato daMedia Soccer , dopo la prima edizione cominciata proprio ad ...Raccoglie un florilegio di aforismi suldi intellettuali, scrittori, poeti e sportivi che ... Narra il rapporto speciale di Inter, il club più attivo in questo campo, con il mondo dei. ...Al via la seconda stagione del Social Football Cafè con una discussione tra nuovi format per le competizioni, mancanza di liquidità e nuovi business model ...The sponsorship builds on the existing relationship with UEFA. FedEx became a main sponsor of the UEFA Europa League in 2015 and a UEFA National Team Football sponsor in 2019. FedEx is also the Offici ...