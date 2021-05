“Quanto eri figo”. Rudy Zerbi, tutte pazze per la sua versione giovane: la foto (Di giovedì 6 maggio 2021) Conduttore radiofonico, talent scout e produttore discografico della Sony Music, Rudy Zerbi è conosciuto dal pubblico televisivo italiano per il suo ruolo di professore di canto ad ‘Amici’. La sua carriera inizia come disc jockey nella discoteca Covo di Nord Est poi diventa talent scout e produttore discografico per la Sony Music. Rudy diventa un volto noto della televisione italiana grazie alla partecipazione a diversi programmi condotti da Maria de Filippi come il talent Amici, Italia’s Got Talent, Tu si que vales e Pequenos gigantes condotto da Belen Rodriguez. La mamma Luciana Ciana è rimasta incinta di Davide Mengacci, ma Rudy ha scoperto solo a 30 anni di essere figlio del del famoso conduttore televisivo. Intervenuto ai microfoni di Verissimo, Rudy Zerby ha parlato del suo rapporto con Davide ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Conduttore radiofonico, talent scout e produttore discografico della Sony Music,è conosciuto dal pubblico televisivo italiano per il suo ruolo di professore di canto ad ‘Amici’. La sua carriera inizia come disc jockey nella discoteca Covo di Nord Est poi diventa talent scout e produttore discografico per la Sony Music.diventa un volto noto della televisione italiana grazie alla partecipazione a diversi programmi condotti da Maria de Filippi come il talent Amici, Italia’s Got Talent, Tu si que vales e Pequenos gigantes condotto da Belen Rodriguez. La mamma Luciana Ciana è rimasta incinta di Davide Mengacci, maha scoperto solo a 30 anni di essere figlio del del famoso conduttore televisivo. Intervenuto ai microfoni di Verissimo,Zerby ha parlato del suo rapporto con Davide ...

