Prende il reddito di cittadinanza ma ha una barca a vela di 12 metri: denunciata, dovrà restituire tutto (Di giovedì 6 maggio 2021) ANCONA - Per due volte ha chiesto (e ottenuto) il reddito di cittadinanza , ma entrambe le volte si è 'dimenticata' di dichiare la proprietà di una barca a vela, che automaticamente l'avrebbe esclusa ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 6 maggio 2021) ANCONA - Per due volte ha chiesto (e ottenuto) ildi, ma entrambe le volte si è 'dimenticata' di dichiare la proprietà di una, che automaticamente l'avrebbe esclusa ...

Advertising

CronacheMc : Denunciata dalla Guardia di Finanza una donna residente nell’Anconetano che, oltre a non segnalare l'imbarcazione d… - AntonioEboli3 : @luigidimaio @G7 il reddito di cittadinanza italiana non va toccato... è stato talmente utile per l Italia in quest… - lenzi_antonio : RT @AssoNavigator: 'attraverso i navigator che supportano gli operatori, abbiamo collaborato con il Comune profilando i beneficiari, attuat… - EnricoCasari : @LetiziaPuccioni Dorme perchè è una fannullona che prende il reddito di cittadinanza e le piace oziare - EcoAltoMolise : Condannato, ma prende il reddito di cittadinanza: denunciato dai Carabinieri -