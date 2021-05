Polonia | scoperta la prima mummia egiziana incinta al mondo I ricercatori | “Convinti fosse un sacerdote” Ma il test ha rivelato il feto

(Di giovedì 6 maggio 2021) Alcuni scienziati polacchi hanno scoperto laegizia. Si tratta delladonna imbalsamata mentre attendeva un figlio, ha 2mila anni ed è ospitata al Museo nazionale di Varsavia. Laera stata portata innel 1826. Negli anni ’20 del Novecento era stata rinvenuta l’iscrizione, sul sarcofago, col nome di un, e da allora gli esperti si eranoche il corpo appartenesse all’uomo. In questi giorni, tuttavia, a seguito di un esame computerizzato, ihanno scoperto che laaveva il seno e non il pene, e che era: “Siamo rimasti scioccati – hanno dichiarato – quando abbiamo visto la mano e il piede del ...

Uno dei tre co - fondatori del Warsaw Mummy Project, Wojtek Ejsmond, ha raccontato alla CNN che la mummia era stata portata in Polonia per la prima volta nel 1826 da Jan Wezyk - Rudzki, pittore e ... A lungo si è pensato fosse un sacerdote mummificato. Ulteriori studi hanno invece rivelato che si tratta della mummia di una donna egiziana incinta ed è la prima volta che i ricercatori fanno una simi ...