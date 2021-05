Per la finale di Coppa Italia verrà rilasciata una collezione speciale di NFT (Di giovedì 6 maggio 2021) Tutto nasce dal fatto che sarà Crypto.com, piattaforma di criptovalute, lo sponsor ufficiale della finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus in programma il prossimo 19 maggio. La Lega di Serie A è la prima ad ufficializzare un accordo del genere con una piattaforma di criptovalute e, per l’occasione, le due parti hanno deciso di rilasciare una collezione di NFT finale Coppa Italia per questa storica partita. L’intento – come hanno spiegato in una nota congiunta la serie A e la piattaforma – è quello di creare un rapporto destinato a durare. LEGGI ANCHE >>> Sky sta regalando tre mesi agli abbonati del pacchetto Calcio NFT finale Coppa Italia: oggetti da collezione venduti su Crypto.com/NFT ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 6 maggio 2021) Tutto nasce dal fatto che sarà Crypto.com, piattaforma di criptovalute, lo sponsor ufficiale delladiAtalanta-Juventus in programma il prossimo 19 maggio. La Lega di Serie A è la prima ad ufficializzare un accordo del genere con una piattaforma di criptovalute e, per l’occasione, le due parti hanno deciso di rilasciare unadi NFTper questa storica partita. L’intento – come hanno spiegato in una nota congiunta la serie A e la piattaforma – è quello di creare un rapporto destinato a durare. LEGGI ANCHE >>> Sky sta regalando tre mesi agli abbonati del pacchetto Calcio NFT: oggetti davenduti su Crypto.com/NFT ...

