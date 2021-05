Omofobia, presentato ddl Lega-Fi: ecco il testo (Di giovedì 6 maggio 2021) “Il centrodestra di governo ha depositato in Senato un testo unitario sull’Omofobia che aumenta le pene in caso di discriminazione e violenza. Il disegno di legge è firmato da tutte le forze del centrodestra di governo, con l’auspicio che l’intero Parlamento possa sostenerlo, superando le battaglie ideologiche e i pregiudizi di questi mesi”. E’ quanto rendono noto fonti della Lega. ecco il testo del disegno di legge presentato del centrodestra di governo, che prevede un’aggravante rispetto a quelle previste dall’art. 61 del Codice penale. Art. 1 1. All’articolo 61 primo comma del codice penale dopo il n. 1) è aggiunto il seguente: “1:bis) l’aver agito in ragione dell’origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché nei confronti dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) “Il centrodestra di governo ha depositato in Senato ununitario sull’che aumenta le pene in caso di discriminazione e violenza. Il disegno di legge è firmato da tutte le forze del centrodestra di governo, con l’auspicio che l’intero Parlamento possa sostenerlo, superando le battaglie ideologiche e i pregiudizi di questi mesi”. E’ quanto rendono noto fonti dellaildel disegno di leggedel centrodestra di governo, che prevede un’aggravante rispetto a quelle previste dall’art. 61 del Codice penale. Art. 1 1. All’articolo 61 primo comma del codice penale dopo il n. 1) è aggiunto il seguente: “1:bis) l’aver agito in ragione dell’origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché nei confronti dei ...

