Milano, aggredisce ragazzini con tubo di ferro, fermato per tentato omicidio un marocchino di 24 anni (Di giovedì 6 maggio 2021) Un 24enne marocchino è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con le accuse di tentato omicidio e lesioni gravissime aggravate dai futili motivi per aver aggredito tre minorenni italiani ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 maggio 2021) Un 24enneè stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con le accuse die lesioni gravissime aggravate dai futili motivi per aver aggredito tre minorenni italiani ...

