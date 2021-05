Meteo Roma del 06-05-2021 ore 06:10 (Di giovedì 6 maggio 2021) Meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata instabile al mattino piogge sulla Liguria e settori Alpini con nevicate a quote alte al pomeriggio precipitazioni diffuse su Lombardia trentino-alto Adige Veneto e Friuli piaciuto il nord-ovest atteso un generale miglioramento in serata con più insistenti a nord-est di abilità asciutto altrove al centro Maggiore stabilità al mattino qualche precipitazione tra Lazio e Abruzzo asciutto altrove al pomeriggio c’è lì poco irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni in serata tanti spazi di sereno sulle regioni adriatiche parzialmente nuvoloso su quelle tirreniche al sud maltempo in graduale attenuazione al mattino nubi compatte tra Campania e Sicilia con pioviggini Stars se lei non poco nuvoloso sulla Sardegna al pomeriggio ancora piogge tra Sicilia e Calabria con cieli sereni ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 maggio 2021)venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata instabile al mattino piogge sulla Liguria e settori Alpini con nevicate a quote alte al pomeriggio precipitazioni diffuse su Lombardia trentino-alto Adige Veneto e Friuli piaciuto il nord-ovest atteso un generale miglioramento in serata con più insistenti a nord-est di abilità asciutto altrove al centro Maggiore stabilità al mattino qualche precipitazione tra Lazio e Abruzzo asciutto altrove al pomeriggio c’è lì poco irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni in serata tanti spazi di sereno sulle regioni adriatiche parzialmente nuvoloso su quelle tirreniche al sud maltempo in graduale attenuazione al mattino nubi compatte tra Campania e Sicilia con pioviggini Stars se lei non poco nuvoloso sulla Sardegna al pomeriggio ancora piogge tra Sicilia e Calabria con cieli sereni ...

