Merate | auto nera travolge mamma e i suoi due figli | poi fugge Grave il bimbo di 7 anni

Il Giorno

(Lecco) - Una mamma e i suoi due figli sono stati travolti da un'di colore scuro il cui conducente si è poi allontanato senza fermarsi e prestare soccorso. L'incidente si è verificato oggi ...... per cui sotto la supervisione dell'adulto, il bambino attraverso l'esperienza in ambiente naturale impara a muoversi autonomamente organizzandosi ed- apprendendo sul campo. Tuttavia, essendo ...Attorno alle 16,20, grave incidente in via degli Alpini a Merate. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, una mamma e i figli di 12 e 7 anni sono stati investiti da un’ ...Merate (Lecco) - Una mamma e i suoi due figli sono stati travolti da un'auto di colore scuro il cui conducente si è poi allontanato senza fermarsi e prestare soccorso. L'incidente si è verificato oggi ...