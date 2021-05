Ma nella classifica ci sono altri brand di moda, secondo voi quali sono? (Di giovedì 6 maggio 2021) Gucci, grazie alle sue borse e ai suoi abiti, è di nuovo al primo posto della classifica dei marchi italiani di maggior valore, redatta ogni anno da Kantar brandz. Si tratta del terzo trofeo di seguito per il marchio di proprietà Kering e conferma il successo di una strategia sperimentale e coraggiosa che, tra le altre cose, lo ha portato a discostarsi dal calendario tradizionale della moda e a presentare un mash up con Balenciaga che si prepara a essere un sold out. Un look della collezione Gucci Aria Leggi anche › Gucci presenta la sua “Aria”, con Balenciaga e non solo La classifica completa di Kantar brandz, chi c’è insieme a Gucci Ma nella classifica ci ... Leggi su iodonna (Di giovedì 6 maggio 2021) Gucci, grazie alle sue borse e ai suoi abiti, è di nuovo al primo posto delladei marchi italiani di maggior valore, redatta ogni anno da Kantarz. Si tratta del terzo trofeo di seguito per il marchio di proprietà Kering e conferma il successo di una strategia sperimentale e coraggiosa che, tra le altre cose, lo ha portato a discostarsi dal calendario tradizionale dellae a presentare un mash up con Balenciaga che si prepara a essere un sold out. Un look della collezione Gucci Aria Leggi anche › Gucci presenta la sua “Aria”, con Balenciaga e non solo Lacompleta di Kantarz, chi c’è insieme a Gucci Maci ...

Advertising

LFerraraM5S : L’Italia occupa il 41° posto nella classifica europea della libertà di stampa. L’ultimo. Dobbiamo impegnarci per ri… - pisto_gol : Oggi è la #Giornatamondialedellalibertadistampa Essere libero è un dovere per ogni giornalista, essere libero è un… - EmyNSYHJTJ : RT @btshouse_ita: ?? Da Forbes: I @BTS_twt sono di nuovo in testa alla classifica mondiale di vendite digitali con 'Singularity', che non e… - skz1ni : comunque stavo riguardando la classifica e perché nella self evaluation sono diversi dall’ultima volta o me li sto… - eroszago : RT @TuttoAndroid: Xiaomi sorpassa Apple nella classifica dei maggiori produttori mobile in UE e in Italia -