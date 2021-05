“Ma cosa dice?”. I soliti ignoti, l’imbarazzo di Amadeus. Il concorrente non si ferma in tempo. Pubblico inviperito sui social (Di giovedì 6 maggio 2021) Un’altra grande puntata de I soliti ignoti, il game show di Rai1. Ospite-detective del giorno è la meravigliosa, bellissima e talentuosa Noemi. La cantante reduce di Sanremo, gioca per devolvere il montepremi al Centro Astalli, la sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati. C’è da dire che purtroppo per la bravissima Noemi, l’indagine parte in salita con qualche errore. Ma poi la cantante riesce a indovinare le identità degli ultimi ignoti, mettendo da parte un super tesoretto da 92mila euro. Per Noemi allora arriva il momento del parente misterioso. Si tratta del signor Alberto, 79 anni, il padre di uno degli ignoti. Noemi si avvale di tutti gli aiuti e gioca per 36.800 euro. Alla fine dell’indagine, l’artista romana sceglie l’ignoto numero quattro come figlia del signor Alberto. In lizza anche l’ignoto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Un’altra grande puntata de I, il game show di Rai1. Ospite-detective del giorno è la meravigliosa, bellissima e talentuosa Noemi. La cantante reduce di Sanremo, gioca per devolvere il montepremi al Centro Astalli, la sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati. C’è da dire che purtroppo per la bravissima Noemi, l’indagine parte in salita con qualche errore. Ma poi la cantante riesce a indovinare le identità degli ultimi, mettendo da parte un super tesoretto da 92mila euro. Per Noemi allora arriva il momento del parente misterioso. Si tratta del signor Alberto, 79 anni, il padre di uno degli. Noemi si avvale di tutti gli aiuti e gioca per 36.800 euro. Alla fine dell’indagine, l’artista romana sceglie l’ignoto numero quattro come figlia del signor Alberto. In lizza anche l’ignoto ...

Advertising

ernestocarbone : Ma c’è qualcuno del pd che ha detto cosa ne pensa del servizio di report?C’è qualcuno che ha un po’ di coraggio? C’… - WeAreTennisITA : Carlos #Alcaraz scenderà in campo a #Madrid nel giorno del suo 18° compleanno contro Rafa #Nadal.?? “Si dice sempre… - CarloCalenda : In questo fantastico mondo della politica italiana, dove si dice una cosa e si da per scontato che si farà l’oppost… - giordanobaldo49 : il ' lettamaio ' non sa' cosa dice e cosa fa'....! 'ex zinga ' ma che stai a dì.....sono tutti del PD ! ' i… - zuccherodycanna : RT @MatteoMrini1: @TCommodity Eh ma infatti! Ma qualcuno mi sa spiegare cosa sta succedendo esattamente? Cioè come mai le materie prime sal… -