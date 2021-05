Libia | spari contro due pescherecci italiani | ferito il comandante Armatore si scaglia contro Di Maio & C

(Di giovedì 6 maggio 2021) Minacce,e sequestri. Ancora un altro attacco. E da Luigi Die dal governo non arriva nessun segno. L’ultimo caso avvenuto a circa 75 miglia a nord est di Tripoli in. Ildi uno italiano, l’Aliseo, a quanto apprende l’Adnkronos, è rimastoda colpi sparati da una motovedetta della Guardia Costiera libica. In particolare, la Guardia costiera libica avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco di avvertimento intimando all’Aliseo e a un altroo, l’Artemide, di fermarsi. La nave Libeccio della Marina Militare, che si trovava a poche miglia dalle due imbarcazioni italiane, è stata autorizzata dai libici ad approntare il ...

GliA quanto pare oggi si sono registrate nuove tensioni, con una motovedetta della Guardia ... l'episodio si sarebbe verificato al largo delle coste di Misurata, nellanord - occidentale, ...La Marina libica: 'Colpi esplosi in aria' Dallaammettono che sono stati esplosi 'colpi di avvertimento in aria' per fermare imbarcazioni da pesca che a suo dire avevano sconfinato in acque ...Ma dalla Libia fanno sapere che non si trattava di spari “contro” le imbarcazioni, ma di “colpi di avvertimento in aria”, sparati nei confronti di mezzi non autorizzati. Giacalone era al timone ...La Marina libica che controlla la Guardia costiera smentisce di aver sparato ad altezza d'uomo contro i pescherecci italiani, ...