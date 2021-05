Liam Neeson | la grande passione dell’attore | Il retroscena

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il famoso attoreha rivelato una suache, da ragazzo, gli ha causato qualche problema con la scuola.(Getty Images)Questa sera, giovedì 6 maggio, in onda su Rete 4, sarà trasmesso il film La perfetta – A Walk Among the Tombstones. Protagonista principale della pellicola è il noto attore irlandese, protagonista di importantissimi film hollywoodiani. Nel film di questa sera,interpreta un investigatore privato, ex poliziotto ed alcolizzato, che riceve l’incarico, da un trafficante della droga, di scoprire chi abbia ucciso la moglie. La pellicola risale al 2014 e riscosse un buon successo al botteghino. Durante l’arco della propria carriera...

Advertising

sdraiatiXCivati : Bellissimo questo film con Liam Neeson #CineCivati - DFbobinsky : Comunque io ogni volta che vedo Liam Neeson mi sento triste perché penso alla moglie morta cadendo sugli sci :( - DFbobinsky : Stiamo guardando Taken con Liam Neeson aka Io vi troveròH ed è bellissimo perché la figlia riesce a farsi rapire da… - axlpipe85 : @Giontoro14 @Mau_Romeo Farei irruzione bestemmiando in stile liam neeson - iamWekesa : RT @SirAlexas: Liam Neeson anatupea usito lini bana, ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Liam Neeson

Sky Tg24

La preda perfetta: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21 (Azione, Thriller, 2014, durata: 113 Min) Un film di Scott Frank con, Boyd Holbrook, Dan Stevens, Whitney Able, Stephanie Andujar, ...approfondimento Memory, Guy Pearce e Monica Bellucci nel film conSarà l'attrice Monica Bellucci a ricevere il David Speciale 2021 che le verrà consegnato nel corso della 66ª edizione dei Premi David di Donatello . Il riconoscimento sarà assegnato ...Paramount Network. Flor arriva a Los Angeles. Viene dal Messico con sua figlia Cristina, in fuga dal loro mondo, in cerca di lavoro e di una vita migliore. Viene assunta da John e Deborah Clasky come ...La preda perfetta, Necropolis - La città dei morti, Spanglish Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Un passo dal cielo 6 - I guardiani, Amore Criminale, Il meglio di Felicissima sera, Calcio: Dire ...