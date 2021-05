Juventus, adesso Zidane non è più un sogno: vicino l’erede di Pirlo (Di giovedì 6 maggio 2021) La Juventus potrebbe realmente decidere di ingaggiare Zinedine Zidane per sostituire Andea Pirlo. Il tecnico francese sarebbe in uscita dal Real Madrid e potrebbe accettare la nuova destinazione. Secondo quanto raccontato da Calciomercato.com, Andrea Pirlo non avrebbe convinto lo staff bianconero che potrebbe approfittare dell’addio del francese al club di Florentino Perez. Juventus: Zidane come erede di Pirlo Il numero uno della società spagnola avrebbe confermato le voci sull’addio dell’allenatore se la squadra non dovesse portare a termine un obiettivo tra Champions e campionato. L’eliminazione contro il Chelsea potrebbe essere dunque la condanna definitiva per l’ex centrocampista. Zidane, inoltre, sarebbe stato molto vicino alla ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 6 maggio 2021) Lapotrebbe realmente decidere di ingaggiare Zinedineper sostituire Andea. Il tecnico francese sarebbe in uscita dal Real Madrid e potrebbe accettare la nuova destinazione. Secondo quanto raccontato da Calciomercato.com, Andreanon avrebbe convinto lo staff bianconero che potrebbe approfittare dell’addio del francese al club di Florentino Perez.come erede diIl numero uno della società spagnola avrebbe confermato le voci sull’addio dell’allenatore se la squadra non dovesse portare a termine un obiettivo tra Champions e campionato. L’eliminazione contro il Chelsea potrebbe essere dunque la condanna definitiva per l’ex centrocampista., inoltre, sarebbe stato moltoalla ...

