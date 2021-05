Harry e Meghan | il figlio Archie compie due anni e il gesto social del principe Carlo fa discutere

(Di giovedì 6 maggio 2021) È un grande giorno questo per la Royal Family.diMarkle e delinfatti due. Per l’occasione tutti i membri della famiglia reale si sono riversati sugli accountufficiali per fare gli auguri al piccolino. Quello che non è passato inosservato agli occhi della stampa italiana e internazionale è la scelta del, padre di, di condividere per l’occasione una foto che ritrae lui, ile il nipote al momento del battesimo. Una scelta singolare. Nello scatto infatti non c’è alcuna traccia di. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione e che siamo certi continuerà a far parecchio ...

Archie ha compiuto oggi due anni . A fare gli auguri al primogenito di Harry e Meghan sono stati anche i membri senior della Royal Family. 'Gli auguri di un secondo compleanno molto felice ad Archie Mountbatten - Windsor', si legge nel post diffuso dalla 95enne sovrana.