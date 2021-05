Gragnano | in 8 contro 1 | pestato e accoltellato alla schiena per difendere un amichetto

(Di giovedì 6 maggio 2021) In otto hanno accerchiato e aggredito un 15enne nel centro di, lunedì scorso. Il ragazzino è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Castellammare di Stabia dopo aver ricevuto due fendentie all’addome. Ieri i carabinieri hanno arrestato l’autore materiale dell’accoltellamento., 15enne accerchiato eper aver difeso un: è in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Imputati i ragazzi che hanno scagliato 7 coltellatedue persone, una della quali ci ha rimesso la vita. Si tratta di Nicholas Di Martino , il 17enne morto il 25 maggio 2020 a. Alla sbarra due giovani di poco più grandi di lui, Maurizio ...... ma ciò non ha impedito ad otto vigliacchi di scagliarsidi lui ferito per terra. Privi di ... Così Rita, la sorella maggiore di Giovanni, il quindicenne accoltellato lunedì a, ha ..."Voleva difendere un amico", ha spiegato la sorella subito dopo l'aggressione. Il 15enne è ancora ricoverato in gravi condizioni in ospedale ...Proseguono le indagini sull’aggressione ai danni di Giovanni I., il 15enne di Gragnano (Napoli) accoltellato da una baby gang lo scorso 3 maggio. La sorella, con un post su Facebook, ha ricostruito la ...